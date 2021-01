Battu, le Bayern est sous la menace de Leipzig

Vendredi 18 décembre

Au terme d'un match à très haute intensité, le Bayern a concédé vendredi sa deuxième défaite de la saison à Mönchengladbach (3-2), laissant une chance à Leipzig de prendre seul la tête du classement samedi.

Le Bayern a cru tuer le match en menant 2-0 après 26 minutes (Lewandowski sur pénalty, 20e, et Goretzka, 26e), mais un doublé de Jonas Hofmann (36e, 45e) et un but de Florian Neuhaus (48e) ont renversé le résultat.

Avec 33 points, le champion en titre reste provisoirement leader, mais sera dépassé par le RB Leipzig (31 pts) si ce dernier bat samedi à domicile le Borussia Dortmund (18h30), dans l'autre choc au sommet de cette 15e journée.

Atomisé 7-2 sur le pelouse d'Aston Villa en Premier League, Liverpool s'est vengé, vendredi soir, en coupe d'Angleterre. Les Reds se sont qualifiés pour le quatrième tour en l'emportant 1-4 chez une équipe fortement diminuée par le Covid et qui a dû aligner ses jeune joueurs, dont certains U18. Il a pourtant fallu attendre l'heure de jeu pour voir les champions d'Angleterre faire la différence. Mané avait ouvert le score à la 4e, Barry avait égalisé pour les locaux à la 41e. En seconde période, Wijnaldum a redonné l'avantage à Liverpool à la 60e, avant qu'un deuxième but de Mané (63e) et une réalisation de Salah (65e) ne creusent l'écart.

Wolverhampton s'est aussi qualifié pour le tour suivant en disposant de Crystal Palace 1-0, but de Traoré (35e).

Troisième de Liga, Villarreal s'est rapproché des leaders, les deux clubs de Madrid, en s'imposant facilement sur la pelouse du 8e, le Celta Vigo. Un succès 0-4 acquis en début de match sur des buts de Moreno (5e), Gomez (14e), Parejo (19e) et Nino (31e).

(L'essentiel)