L'UEFA enquête sur un incident survenu lorsque des stadiers ont confisqué un drapeau arc-en-ciel brandi par un supporter danois, à Bakou, avant République tchèque-Danemark samedi à l'Euro, a annoncé l'instance européenne, réaffirmant son attachement à ces couleurs, symboles de la communauté LGBT. «L'UEFA n'a jamais donné pour consigne aux stadiers à Bakou, ou dans n'importe quel autre stade, de confisquer les drapeaux arc-en-ciel», a-t-elle déclaré dans un communiqué après ce quart de finale de l'Euro de football, remporté par le Danemark (2-1).

«Les premières informations que nous avons sont que le supporter en question était fortement en état d'ivresse et que certains supporters locaux ont commencé à être agressifs à son égard. Les stadiers locaux sont intervenus et ont permis à ce supporter de rester (en tribune), malgré son état», a ajouté l'UEFA. Sur des photos diffusées par l'AFP, on voit deux stadiers entourer deux supporters dans la tribune danoise et agripper le drapeau en question. L'un des supporters a un gobelet aux couleurs d'une marque de bière à la main.

«Le drapeau arc-en-ciel est un symbole»

«Nous sommes en train d'enquêter sur ce qui s'est passé», a ajouté l'UEFA, qui précise que le drapeau a été ensuite restitué au supporter danois. «Le drapeau arc-en-ciel est un symbole qui représente les valeurs centrales de l'UEFA et promeut tout ce en quoi nous croyons», a insisté l'instance organisatrice de l'Euro.

Le réseau Football Supporters Europe (FSE) a pour sa part confirmé que le drapeau avait été restitué «à ses propriétaires», tout en fustigeant l'incident.

(L'essentiel/afp)