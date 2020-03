Sarrebruck réussit l'exploit et file en demies

Jamais, en 85 ans d’histoire de la Coupe d'Allemagne, un club de quatrième division n’avait atteint les demi-finales. Cela a changé mardi soir à Völklingen, en Sarre.

Déjà tombeur de Ratisbonne et Karlsruhe (D2) et de Cologne (D1) Le FC Sarrebruck (Regionalliga) a ajouté un chapitre à son épopée en venant à bout du Fortuna Düsseldorf, pensionnaire de Bundesliga, aux tirs au but (1-1, 7-6 tab). Il est apparu dès les premières minutes que Düsseldorf n'aurait pas la tâche facile au stade Hermann Neuberger. Les Sarrois ne se sont pas contentés de défendre et ont placé des contres, sans être dangereux d'abord.

Thriller aux tirs au but

Et si s'est le Fortuna s'est procuré des occasions par Jean Zimmer (10e) et Alfredo Morales, et tenait le ballon, il n'y avait pas trois classes d'écart entre les deux équipes. Puis ce fut le choc pour le club de Bundesliga : lancé par Gillian Jurcher, Tobias Jänicke restait calme et offrait un but d'avance au FCS (1-0, 31e).

Dès lors le Fortuna monopolisait le ballon. Et si Rouwen Hennings avait raté un penalty à la 82e minute face à Daniel Batz, Mathias Jörgensen finissait par crucifier le FCS en égalisant à la 90e de la tête après un corner et une passe de Florian Kastenmeier, le gardien de Düsseldorf, qui était monté.

La prolongation ne donnait rien et tout se jouait aux tirs au buts. Une séance aux airs de thriller: Après les cinq premiers tirs les deux équipes étaient à 4-4. Ce n’est qu’à la onzième tentative que la partie a pris fin. Batz a stoppé le tir de Jörgensen et déclenché une vague d'euphorie que le FCS n’avait plus connu depuis des décennies.

(De notre envoyé spécial à Völklingen Sebastian Weisbrodt)