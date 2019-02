Le FC Metz ne verra pas les quarts de la Coupe

«Presqu'aucun de nos joueurs n'ont vécu de quarts de finale de la Coupe de France» avait noté Vincent Hognon avant ce huitième de finale. Ce ne sera pas pour cette année. Après trois tours compliqués face à des formations inférieures et un 16es convaincant à Monaco (1-3), le turnover mis en place par le staff n'a pas fonctionné.

Le Luxembourgeois Laurent Jans avait retrouvé une place de titulaire, tout comme Jonathan Rivierez, de retour de blessure, ou encore Gauthier Hein, Ablie Jallow, Habib Maiga et le gardien remplaçant Paul Delecroix. Ce dernier devait s'incliner dès la 19e minute de jeu sur un pénalty litigieux transformé par Lecoeuche. «En première mi-temps, on était pas dedans et on n'était pas assez agressifs», estimait Laurent Jans.

Le scénario était parfait pour les visiteurs, qui pouvaient se contenter de défendre. Ils étaient bien aidés par le manque d'inspiration des attaquants messins, déjà en difficulté en phase offensive à Ajaccio (0-0) ou face à Troyes (1-1), récemment en Ligue 2. «On s'est un peu repris après la mi-temps, mais on ne s'est pas créés assez d'occasions», avouait le défenseur Luxembourgeois. Hormis une action litigieuse de Hein dans la surface et des opportunités pour Fofana et Niane, il n'y avait en effet pas grand chose à signaler. Et Le FC Metz quittait la Coupe de France par la petite porte. Le club grenat n'a désormais plus que le championnat, où il est très bien placé pour décrocher le titre de champion de L2.

