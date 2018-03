Quel footballeur se cache dans ce lapin de Pâques?

Depuis son coup de sang à l'OM, Patrice Evra faisait plutôt parler de lui pour ses vidéos ridicules sur Instagram: dans son bain moussant, en Père Noël sur une balançoire, ou tractant un 4X4 à Dubai. Cette fois-ci, le Français, qui porte désormais le maillot de West Ham, a mis sa notoriété au service d'une noble cause. Il a enfilé un déguisement de lapin de Pâques pour aller distribuer des chocolats aux enfants malades du Newham University Hospital de Londres.

Les bambins étaient visiblement ravis de recevoir des gourmandises et l'étaient encore plus quand le footballeur ôtait son masque pour poser tout sourire à leurs cotés.

What a day... I just want to say thanks to the kids and staff at hospital who do incredible work. Easter is for happiness, family, sharing and chocolate. I love this bunny and I always love this game! #happyeaster #easterbunny #chocolate #ILoveThisGame pic.twitter.com/jNWdAKMY6s