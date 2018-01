Aymeric Laporte signe à Manchester City

Selon la presse, le montant du transfert jusqu'en 2023 du joueur de 23 ans s'élèverait à 65 millions d'euros, un record pour City qui a tweeté «renforcements défensifs acquis», et le deuxième plus important pour un défenseur après la signature du Néerlandais Virgil Van Dijk en faveur de Liverpool pour 84 millions d'euros.

«Je suis heureux d'être ici. City est un club ambitieux et c'est une des meilleures équipes d'Europe. J'ai hâte de travailler sous les ordres de Pep Guardiola et d'aider le club à avoir du succès», a réagi le défenseur sur le site Internet de Manchester City.

«Nous avons examiné les options défensives et c'est un joueur que nous admirions depuis longtemps. Avec sa qualité et sa façon de relancer depuis l'arrière, nous pensons qu'Aymeric va parfaitement se fondre dans le style de jeu de Pep Guardiola», a pour sa part commenté le directeur sportif des «Citizens», Txiki Begiristain.

Après avoir recruté cet été Kyle Walker (57 millions d'euros à Tottenham) et Benjamin Mendy (58 millions d'euros à Monaco), sans oublier John Stones (55 millions d'euros) l'été précédent ou Eliaquim Mangala (54 millions d'euros) en 2014, le leader de Premier League recrute encore un défenseur pour une somme colossale en vue de renforcer des ambitions autant domestiques qu'européennes.

Laporte, convoqué plusieurs fois avec les Bleus, avait annoncé son départ de Bilbao lundi, expliquant sur Twitter: «Ici, je laisse un club unique, différent et que je n'oublierai jamais». Né à Agen et arrivé à 15 ans au Pays basque, c'est un gaucher technique et solide (1,91 m, 85 kg) qui a porté le maillot français plus de cinquante fois dans les catégories de jeunes, jusqu'à devenir capitaine des Espoirs.

#PEP: We are very aware of his skills, he's an experienced central defender on the big stages and has the skills to help us. He is the perfect age to be with us for a while. #mancity