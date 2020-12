Le PSG vire son entraîneur Thomas Tuchel

Se faire virer la veille de Noël et au lendemain d'une victoire 4-0... C'est le sort réservé à Thomas Tuchel, le désormais ancien entraîneur du Paris Saint-Germain. L'Allemand, à qui il restait six mois de contrat, avait été régulièrement contesté depuis son arrivée à Paris, et le club de la capitale, troisième de Ligue 1, a décidé de s'en séparer, annonce L'équipe sur son site Internet.

Le quotidien sportif français rappelle que la position de Tuchel, à qui il restait six mois de contrat, semblait plus solide depuis que le PSG a terminé en tête de son groupe en Ligue des Champions. Mais deux échecs sans but (une défait 0-1 contre Lyon et un nul 0-0 à Lille) face à deux rivaux pour le titre de champion de France avaient à nouveau fragilisé les choses.

De plus, le techicien s'était épanché, mercredi, sur la chaîne allemande Sport 1, déplorant ses conditions de travail au sein du club parisien...

Son successeur serait déjà identifié. Selon le journaliste de RMC Sport Mohamed Bouhafsi, il s’agirait de Mauricio Pochettino. L’Argentin est libre depuis son limogeage de Tottenham, en novembre 2019. Il est l’un des techniciens les plus demandés. Ces dernières semaines, son nom était évoqué avec insistance au Real Madrid et à Barcelone, notamment. Pochettino devrait donc signer son grand retour dans un club où il a évolué en tant que joueur, entre 2001 et 2003.

???????? Info @RMCsport : Sauf improbable retournement de situation, Mauricio #Pochettino devrait être le nouvel entraîneur du #PSG. L’ancien joueur du PSG a toujours voulu entraîner Paris. Tuchel a appris son départ hier soir. Le PSG négocie désormais avec les avocats de l’allemand. — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) December 24, 2020

(L'essentiel)