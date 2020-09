Neymar est de retour à l’entraînement

La superstar brésilienne du Paris SG Neymar a annoncé vendredi sur les réseaux sociaux son retour à l’entraînement, suggérant qu’il était bien guéri du nouveau coronavirus, contracté début septembre.

«J’ai repris l’entraînement. Super heureux», a écrit le joueur sur Twitter, dans un message suivi du mot-dièse #CORONAOUT.

Voltei aos treinos, super feliz ... O PAI TA ON ???? #CORONAOUT — Neymar Jr (@neymarjr) September 11, 2020

Son club n’a toutefois pas confirmé s’il s’était entraîné vendredi avec ses coéquipiers.

Le No 10 parisien a été testé positif au Covid-19 le 2 septembre, après des vacances à Ibiza qui ont créé la polémique. En plus de lui, d’autres joueurs qui l’ont côtoyé sur l’île espagnole ont contracté le nouveau coronavirus, parmi lesquels Keylor Navas, Mauro Icardi et Marquinhos.

Sept cadres positifs

En tout, le PSG a recencé sept malades, le dernier en date étant Kylian Mbappé, qui a été contraint de quitter le rassemblement de l’équipe de France.

L’annonce du «Ney» est une bonne nouvelle pour son équipe qui, sans de nombreux cadres, a perdu pour son retour, à Lens (1-0) jeudi. Mais il n’est pas certain qu’il puisse jouer le «Clasico» de la L1 contre Marseille, dimanche.

Son entraîneur Thomas Tuchel a déjà prévenu, jeudi, qu’il comptait utiliser avec parcimonie ses joueurs de retour, au vu de leur faible temps de remise en forme.

«S’ils sont là, OK, mais il seront dans un état physique où je ne peux pas attendre d’eux qu’ils soient décisifs», a assuré l’Allemand.

(L'essentiel/afp)