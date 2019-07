Trezeguet aurait traité les policiers de «clochards»

Selon plusieurs médias italiens, dont la Gazzetta dello Sport, l'ex-joueur de la Juventus David Trezeguet a été arrêté par la police à Turin. Ivre au volant, il revenait d'une dégustation de vin à Monforte dans le Piémont, en compagnie notamment son ancien coéquipier de la Juve Mauro Camoranesi.

Histoire de gagner du temps, l'ancien international français (71 sélections) aurait dans un premier temps refusé de se soumettre aux différents contrôles et, pour ne rien arranger, il aurait également insulté les membres des forces de l'ordre. «Vous êtes des clochards, vous ne gagnez même pas 2000 euros par mois», aurait notamment lancé Trezeguet (41 ans). En attendant la suite de l'enquête, son permis lui a été retiré sur le champ.

«Nous avons été choqués par l'arrogance, la suprématie de ce monsieur, qui simplement parce qu'il est riche, se sent au-dessus de la loi et de l'autorité, et s'oppose au grand professionnalisme des policiers qui ont procédé avec la plus grande régularité», a déclaré Eugenio Bravo, policier, au Corriere della Sera.

Champion du monde et champion d'Europe avec l'équipe de France, David Trezeguet a passé l'essentiel de sa carrière à la Juventus de Turin, inscrivant 171 buts en 318 rencontres disputées sous le maillot de la Vieille Dame.

(L'essentiel/Sport-Center)