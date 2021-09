Un match de football disputé... dans une rivière

La foule s’est rassemblée dans un village des Cotswolds (sud-ouest de l’Angleterre), lundi, pour assister à un match de football unique en son genre. Depuis plus d’un siècle, les adversaires s’affrontent dans les eaux froides de la rivière Windrush à Bourton-on-the-Water.

La tradition veut que les poteaux des buts soient placés dans les eaux peu profondes de cette rivière et que les deux équipes de cinq joueurs disputent un match de 30 minutes. Plusieurs centaines de spectateurs étaient alignés sur les berges pour assister à ce spectacle hors du commun. Il est conseillé aux fans qui veulent être au plus près de l’action de porter des vêtements imperméables. «Le match était amusant et il y avait un public en grande forme. Il s’est disputé dans des conditions humides et sur un terrain irrégulier», a déclaré l’organisateur Matt Winter, à l’humour plutôt british.

D'où vient la tradition?

Des joueurs de la première et de la deuxième équipe de Bourton Rovers ont pris part à cette rencontre, qui n’est toujours pas accessible aux teams venant de l’extérieur. Le match de cette année s’est terminé par un match nul (1-1). L’égalisation de dernière minute est intervenue à la suite d’un penalty contesté, qui a valu un carton rouge à un joueur de… Bourton Rovers.

Selon Matt Winter, la tradition aurait commencé il y a environ 120 ans. Comme des clients du pub Kingsbridge, situé au bord de la rivière, s’ennuyaient, ils ont décidé d’organiser un match impromptu dans l’eau.

(L'essentiel/Claude-Alain Zufferey)