Tous ont aimé les larmes de Murray... sauf Huth

Tout a commencé par des rumeurs envoyant le défenseur allemand Robert Huth, actuellement sans club, dans l'équipe de Derby County, en 2e division anglaise. L'ancien joueur de Chelsea (deux titres nationaux en 2005 et 2006) et de Leicester City (champion en 2016), aujourd'hui âgé de 34 ans, a connu une saison 2017-2018 marquée par les blessures à la cheville et au pied. Mais certains le voyaient faire son retour sur les pelouses à un niveau plus modeste.

Vendredi, en marge de la rencontre perdue par Derby sur le terrain de Leeds (2-0), l'agent de footballeurs John Harriott a tenu à étaler sa science au sujet de la potentielle arrivée de Huth chez les Rams, dirigés par son ancien coéquipier Frank Lampard. «Huth et son agent ont accepté une entente de 18 mois pour rejoindre les Rams. Lampard et les dirigeants leur ont signifié qu'ils voulaient que l'affaire soit conclue au 18 janvier», a-t-il rédigé sur Twitter. Mais le joueur allemand a répliqué de manière cinglante deux heures plus tard: «Ceci ne pourrait être moins vrai. J'ai pris ma retraite! (C'est juste que je n'ai pas fait d'interview pour m'en lamenter).»

Un portrait plutôt clair sur son compte twitter

Une pique à la fois à ceux qui répandent de fausses informations et à… Andy Murray. Le tennisman écossais a en effet monopolisé l'actualité de cette fin de semaine, après avoir annoncé en conférence de presse à l'Open d'Australie qu'il n'était plus en mesure de poursuivre sa carrière à haut niveau, en raison d'une blessure à la hanche.

Robert Huth n'est visiblement pas du genre à se répandre en larmes. Après cet épisode, il a modifié la «bio» de son compte Twitter. Il s'y décrit désormais comme un «ancien enc… de tireur de maillot, donneur de coups de coude et vainqueur de la Premier League». Un portrait plutôt clair.

This literally couldn't be less true. Ive retired! (I just haven't done an interview and cried about it) https://t.co/tLfHslQH2q— robert huth (@robert_huth) January 11, 2019

(L'essentiel/duf)