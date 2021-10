Pour Zlatan, «le PSG n’est pas une équipe»

Zlatan Ibrahimovic était l’invité de «Téléfoot», diffusé dimanche matin sur TF1. Comme à son habitude, le Suédois n’a pas mâché ses mots. «Alors, je vous manque ou pas? Parce que depuis que je suis parti, de quoi vous parlez? Rien! Ca doit être ennuyeux de travailler en France maintenant». Le ton est donné.

Ibra a notamment été interrogé sur son passage dans la capitale: «J’ai de très bons souvenirs. J’ai été un des premiers à venir, quand le club a été acheté par les Qataris. Je fais partie des débuts et j’en suis très fier. Sans moi le PSG ne serait pas devenu ce qu’il est devenu aujourd’hui», a expliqué celui qui a inscrit 156 buts en 180 matches avec les Parisiens.

«Il n’y a qu’un seul Zlatan»

D’après l’actuel buteur de l’AC Milan, son ancien club n’est pas meilleur aujourd’hui: «Nous, nous étions une équipe, aujourd’hui ce n’en est pas une. Peut-être dans le futur, nuance-t-il toutefois. Mais aujourd’hui, ils ne sont pas meilleurs».

Après avoir réaffirmé à quel point il était unique, le buteur de 40 ans s’est exprimé sur la future génération: «J’adore Mbappé mais il peut faire beaucoup plus. Il faut qu’il sorte de sa zone de confort et deviendra encore plus fort. Mais pour cela, il doit se faire mal», a jugé celui qui a également rappelé: «Il n’y a qu’un seul Zlatan. Je n’ai plus rien à prouver».

(L'essentiel/Sport-Center)