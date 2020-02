Une horrible blessure en foot féminin écossais

Jane O'Toole, capitaine de l'équipe féminine de Saint Mirren en Écosse, a vécu un match cauchemardesque contre Iverness. Non seulement son équipe s'est lourdement inclinée (7-0), mais l'Écossaise a également subi une horrible blessure.

Après un contact, la joueuse de Saint Mirren s'est luxé la rotule. Malgré la douleur visiblement insupportable, O'Toole a d'abord remis l'os en place et, après quelques minutes de repos, elle a terminé la rencontre!

RESPECT to St Mirren WFC captain Jane O'Toole who suffered a dislocated knee cap, popped it back in, then continued to play the full 90 minutes.



