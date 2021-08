Sarr pour 40 millions chez un grand d'Europe?

Le mercato grenat pourrait entrer dans une nouvelle dimension, dans le sens des départs. D'après un journaliste de Sky Sports, le président du FC Metz Bernard Serin aurait pris l'avion en direction de l'Angleterre afin de discuter avec des dirigeant de clubs de la Premier League du possible transfert de Pape Matar Sarr.

FC Metz president Bernard Serin flying into Stansted airport this morning for talks with three Premier League chairmen about Pape Mate Sarr. 18-year-old midfielder one of best young players in France. Valued at €40m. Linked with Man City, Real Madrid, Chelsea and Man United.