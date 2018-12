Le Croate Luka Modric remporte le Ballon d'or

Il met fin à dix ans de domination de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, cinq trophées chacun. Luka Modric a été désigné lundi soir Ballon d'or, avec une très confortable avance sur la star portugaise (753 points contre 476). Antoine Griezmann, champion du monde et vainqueur de la Ligue Europa, complète le podium. Derrière, le jeune prodige français du PSG Kylian Mbappé est quatrième et Lionel Messi occupe la cinquième place. Neymar, très critiqué pour ses simulations pendant la Coupe du monde, sort du top 10 pour la première fois depuis 2013 et termine 12e. Le classement complet est à découvrir dans le diaporama ci-dessus.

«C'est un sentiment unique. Je suis fier, c'est un honneur. C'est difficile à dire avec des mots mais je voulais remercier tous ceux qui m'ont permis d'être ici ce soir», a affirmé le vice-Champion du monde lors de la remise du trophée, au Grand Palais de Paris. «Quand on est enfant, on a toujours des rêves. Moi c'était de jouer dans un grand club, de remporter de beaux trophées. C'est incroyable de succéder à ces deux énormes joueurs, Messi et Ronaldo, et à d'autres très grands joueurs. Ça veut dire que j'ai fait quelque chose d'extraordinaire cette année. 2018 c'est l'année de tous mes rêves», a encore déclaré le lauréat, ému d'avoir été désigné par 180 journalistes du monde entier.

Kylian Mbappé, lui aussi champion du monde, a d'ailleurs de son côté remporté le trophée Raymond-Kopa du meilleur jeune joueur de moins de 21 ans, désigné après les votes de 33 anciens Ballons d'or. Chez les dames, c'est la Norvégienne Ada Hegerberg, vainqueur de la Ligue des champions et championne de France avec Lyon cette année comme en 2016 et 2017, qui a remporté le Ballon d'or.

(L'essentiel)