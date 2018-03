Le gardien met sa gourde «fatale» aux enchères

On jouait, samedi dernier, la 19e minute du match entre Duisbourg et Ingolstadt, lorsque l'impensable est arrivé. Mark Flekken, dernier rempart de l'équipe hôte évoluant en 2e Bundesliga, est allé se désaltérer et n'a pas vu que le match continuait dans son dos. Du coup, son adversaire Stefan Kutschke a marqué le but le plus facile de sa carrière et certainement le plus drôle.

«C'était un moment horrible. J'ai entendu la musique du but et je pensais que nous avions marqué... Alors je me suis retourné pour boire et je me suis pris le but. Je ne mettrai plus jamais d'eau dans mon but!», a-t-il pesté par la suite.

Sur le moment, cette réussite n'a pas faire rire du tout le portier, qui voulait ramener son bidon pour le brûler dans son jardin. Mais son club et lui ont eu une idée bien meilleure: la mettre aux enchères sur le site Internet de l'équipe et la vendre au plus offrant au profit d'une association aidant les enfants défavorisés de la région. Nul doute que les acheteurs seront nombreux!

Pour finir, le club de Duisburg vient de mettre aux enchères la gourde qui aura causé la bourde du gardien de but. pic.twitter.com/EJVVUnM45T— Nassim Bouras (@BourasNassim) 27 février 2018

