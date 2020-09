Un joueur du PSG moqué pour ses kilos en trop

Neymar, Mbappé, Di Maria, Icardi et d'autres encore, la liste des absents pour cause de Covid-19 avait de quoi faire saliver le RC Lens, qui en a bien profité pour battre le PSG, jeudi soir (1-0). Mais le malheur des uns peut aussi faire le bonheur des autres et des joueurs habituellement dans l'ombre ont eu leur chance sur le pré de Bollaert...

Encore fait-il la saisir, ce que n'a pas fait Jesé, entré en jeu en seconde période. Pire, le joueur prêté au Sporting Portugal la saison passée à subi les foudres des supporters qui ne lui pardonnent pas d'être revenu de Lisbonne avec quelques kilos en trop. Il est vrai que l'attaquant de 27 ans ne ressemble plus du tout au joueur qui brillait sous le maillot du Real Madrid il y a 5 ans...

Je me demandais récemment où il était passé Jese. Bah j’ai ma réponse, il était à la cantine pic.twitter.com/ik7bIvkAgE — Keyro (@Saitagoku) September 10, 2020

Jese au Réal vs Jese depuis qu’il a signé au PSG #RCLPSG pic.twitter.com/RF264pzb1o — Kirua (@LmrlMaax) September 10, 2020

Attention Jese est à l’échauffement !!!! pic.twitter.com/wyBtEoS6B7 — Greg (@Hechter1970) September 10, 2020

Difficile dans ces conditions d'imaginer un avenir dans la capitale française pour l'Espagnol qui ne s'est jamais imposé à Paris. Un petit stage de remise en forme avant un nouveau challenge? C'est tout le mal que l'on souhaite à celui qui est désormais plus à l'aise au micro en tant que chanteur de reggaeton que sur les terrains de football...

