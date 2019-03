Un choc entre deux équipes ébranlées

Longtemps leader de son championnat, le Dragon en a perdu la tête le week-end dernier en perdant chez lui face à Benfica (1-2). De son côté, la Louve a été corrigée par la Lazio (3-0) en Serie A, manquant l'occasion de retrouver une place dans le top 4 et laissant son voisin honni revenir sur ses talons au classement. Ce sont ainsi deux formations ébranlées qui fouleront mercredi soir la pelouse de Porto pour un match retour indécis, étant donné le résultat serré de l'aller (2-1 pour la Roma).

Le Paris Saint-Germain pour confirmer



Net vainqueur (0-2) en Angleterre même en l'absence des blessés Neymar et Edinson Cavani, le PSG aborde son 8e de finale retour en position de force, mercredi soir au Parc des Princes face à Manchester United. Du côté des Red Devils, on tentera l'exploit sans ­Paul Pogba (suspendu) ni huit blessés.

Côté portugais, il conviendra de produire davantage de jeu que le 12 février en Italie. «Des occasions, nous parvenons à en créer à chaque match, mais si nous voulons nous qualifier, il va nous falloir plus de force offensive et d'efficacité», a déclaré Sergio Conceiçao. L'entraîneur pourra notamment compter sur le retour de ­l'attaquant malien Moussa Marega, absent à ­l'aller et auteur de 5 buts en 6 parties dans cette Champions League. Mais aussi sur le soutien de son bouillant public, devant lequel le Dragon s'est toujours imposé cette saison en Coupe d'Europe.

Côté romain, on vit une saison marquée par des résultats en dents de scie. Les médias locaux évoquent la démission imminente du coach Eusebio Di Francesco. Il ­serait relayé par Christian ­Panucci, ancien du club, indépendamment du résultat de mercredi soir. La Louve sera privée de Javier Pastore, victime lundi d'une énième blessure à un mollet. Et au vu de la méforme des piliers défensifs Alessandro Florenzi et Federico Fazio, la Roma pourrait aligner au Stade du Dragon le latéral Rick Karsdorp et le central Ivan Marcano, ancien de... Porto.

(L'essentiel/Yvan Mulone)