Cristiano sur le départ? Un échange fou évoqué

Cristiano Ronaldo va-t-il quitter la Juventus Turin à la fin de la saison? Oui, d'après la presse sportive espagnole qui indique que le club transalpin aurait pris la décision de se séparer de sa star. En cause, son salaire mirobolant de près de 30 millions d'euros par an qui pèsent très lourds dans des finances très impactées par le Covid-19.

Le club pourrait ainsi récupérer plusieurs dizaines de millions d'euros, à un an de la fin du contrat de la star portugaise en 2022. Toujours rayonnant à 35 ans, CR7 est estimé à 60 millions d'euros sur le site transfermarkt.

S'il venait effectivement à quitter l'Italie, quel club aurait la capacité de s'offrir ses services? Les rumeurs les plus insistantes l'envoient du côté du PSG, où le natif de Madère pourrait être échangé contre... Neymar. La star brésilienne, décidée à quitter le club parisien en 2019, est actuellement en discussion avancée pour une prolongation de contrat dans la capitale française.

Juventus are hoping to agree a swap deal with PSG that would see Ronaldo and Neymar trade clubs, reports TuttoMercatoWeb pic.twitter.com/H2v2PRyDB3