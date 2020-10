Özil veut sauver la mascotte historique d’Arsenal

En difficulté avec Arsenal, Mesut Özil a signé sa plus belle action chez les Londoniens depuis bien longtemps. Le numéro 10 allemand a volé au secours de Jerry Quy. Ce dernier portait le costume de Gunnersaurus, la mascotte du club, depuis sa création en 1993. Soit 27 ans de service. Il a été licencié en début de semaine.

«J’étais tellement triste que Jerry Quy alias notre célèbre et fidèle mascotte Gunnersaurus, partie intégrante de notre club, ait été licencié après 27 ans. Je propose de rembourser Arsenal de la totalité du salaire de notre grand gars en vert tant que je serai un joueur du club afin qu’il continue ce boulot qu’il aime plus que tout», a indiqué Özil sur Twitter.

I was so sad that Jerry Quy aka our famous & loyal mascot @Gunnersaurus and integral part of our club was being made redundant after 27 years. As such, I’m offering to reimburse @Arsenal with the full salary of our big green guy as long as I will be an Arsenal player... pic.twitter.com/IfWN38x62z