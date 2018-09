Champs-​​Élysées: «On était dégoûtés» par la parade

Après la Coupe du monde, et avec un peu de recul, les langues se délient... Forcément. Et Paul Pogba, on le sait, n'est pas le dernier à avoir sa langue dans sa poche. Le leader des Bleus, considéré en tout cas comme tel, a accordé un entretien personnalisé à nos confrères de RMC.

Entre autres temps forts de cet interview, il est revenu sur la parade des champions du monde, à leur retour de Russie, sur les Champs-Élysées. Un moment que le milieu de terrain de Manchester United a modérément apprécié. «La parade était très courte pour nous aussi. On était dégoûtés de ne pas passer vraiment ce moment important avec les supporters et les personnes qui se sont déplacées jusqu'à Paris pour nous voir, fêter ça avec nous», a-t-il déclaré, la voix teintée d'amertume.

(L'essentiel)