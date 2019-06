Dérapage au JT: «C'est raté, c'est malvenu…»

«Avec des gestes si délicats, au bout de doigts si fins, on peut comprendre que certains rêveraient d'être à la place de la balle, expliquait mardi Michel Izard, dans le JT de 13 heures. Mais l'essentiel est ailleurs, dans ce jeu léger de jambes. Pour faire comme les garçons, pour faire du tricot sur la pelouse: une maille à l'endroit, une maille à l'envers...». En quelques minutes, la Toile s'est enflammée et l'homme a été cloué au pilori.

Mercredi soir, il est revenu sur cette capsule pour l'émission «Quotidien», diffusée sur TMC, chaîne qui fait également partie du groupe TF1. Il y admet sa maladresse: «Il faut le dire, ce n'est pas bien, c'est raté, c'est malvenu. C'est mal fait, et ça dessert… C'est l'inverse de ce que je veux faire, c'est l'inverse total, j'en suis dévasté».

Ses comparaisons hasardeuses n'ont pas bien passé et il s'est notamment expliqué pour avoir évoqué le «tricot». «Toute la matinée, je me suis demandé: '"Est-ce que je le dis ou pas". Mais l'an dernier, j'avais fait un sujet sur les hommes et parlé du tricot, car c'est une expression. Je l'ai dit pour les hommes, alors je me suis dit, "je vais le dire pour les femmes"».

(L'essentiel)