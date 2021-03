Piqué s'est encore blessé au genou gauche

Le défenseur central du FC Barcelone, Gerard Piqué, souffre d'une entorse au genou gauche à une semaine du match retour du huitième de finale de la Ligue des champions, à Paris, a déclaré jeudi, le club, sans préciser la durée de son indisponibilité.

LATEST NEWS❗️ A medical evaluation and tests carried out this morning have shown that @3gerardpique has sprained the medial collateral ligament in his right knee. He is out and his recovery will determine his availability. pic.twitter.com/RjPjsLegBf