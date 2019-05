Le Barça fait un grand pas vers la finale, Messi au top

Éternel, génial, brillant. Les adjectifs ne manquent pas pour décrire Lionel Messi, qui a écœuré Liverpool, mercredi en demi-finales aller de la Ligue des champions. Son doublé en fin de match avec notamment un magnifique coup franc en pleine lucarne, annihile presque les possibilités de qualification des Reds pour la finale.

Car si le Barça s'est largement imposé (3-0) au Camp Nou, la physionomie du match a été plus équilibrée que le score ne le laisse paraître. Malmenés en première période après l'ouverture du score de Luis Suarez, qui a inscrit son premier but en Ligue des champions cette année après un centre d'Alba, l'équipe de Jürgen Klopp a bien réagi en seconde.

L'attaque des Reds s'est procuré de nombreuses occasions, mais Ter Stegen réalisait plusieurs arrêts de grande classe. Les Anglais pourront également regretter cette énorme opportunité qui s'est conclue par un tir sur le poteau de Salah juste après le troisième but de Messi. À 3-1, le «come-back» relevait du possible, à 3-0 cela semble plus improbable. Pour croire au miracle, Liverpool devra s'inspirer de la légendaire équipe de 2005 qui avait remonté 3 buts au Milan AC en finale pour finalement s'imposer aux tirs au but.

(th/L'essentiel)