La «folle idée» de l'Inter Milan pour le mercato

Le FC Barcelone, qui fait parler de lui en ce moment en raison de la crise qui le secoue en interne, va assurément aussi alimenter le mercato ces prochains mois. Depuis plusieurs jours, les articles se multiplient dans la presse pour évoquer les départs potentiels de Rakitic, Coutinho ou Dembélé. Et si le club blaugrana songe à s'en séparer, c'est avant tout pour alléger sa masse salariale et ainsi attirer certains gros poissons cet été.

Les cibles désignées? Le Brésilien Neymar pour ce qui serait un retour en Catalogne mais aussi l'Argentin Lautaro Martinez, successeur annoncé de Luiz Suarez. Une venue qui ferait assurément le bonheur de son partenaire en sélection, Lionel Messi, et le malheur de son club actuel, l'Inter Milan. Toutefois, selon la «Gazzetta dello Sport», le club italien a échafaudé une «idée folle»: rapatrier en échange Antoine Griezmann, dont la clause libératoire est quasi identique à celle de l'attaquant de 22 ans.

«Une séparation en fin de saison est une hypothèse loin d'être exclue (...) Et elle pourrait déjà avoir été actée par le Barça», écrit notamment le quotidien au sujet du Français, qui a eu toutes les peines du monde à s'adapter à son nouvel environnement. Et comme l'agent de Lautaro Martinez a dit à «Marca» que son joueur voulait jouer avec Messi, il n'en fallait pas beaucoup plus allumer la mèche. Alors, coup de bluff ou réelle envie milanaise?

(L'essentiel/nxp)