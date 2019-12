Trois arbitres FIFA désignés au Luxembourg

La Fédération internationale de football, la FIFA, a communiqué, ce jeudi, «la liste des arbitres et des assistants FIFA pour l'année 2020». Alain Durieux, Laurent Kopriwa et Jasmin Sabotic recevront leur badge FIFA, le 11 janvier 2020, au siège de la Fédération luxembourgeoise de football (FLF) à Mondercange, mais à quel niveau peuvent-ils prétendre avec ce fameux badge?

«Alain Durieux, arbitre en Ligue Europa, Laurent Kopriwa en Youth League (Ligue des champions pour les U19) et Jasmin Sabotic peuvent arbitrer les championnats d'Europe U17 et U19», nous a précisé Kenan Skenderovic, responsable de l'arbitrage, des infrastructures et des terrains au sein de la FLF. «À 34 ans, Alain Durieux a dernièrement arbitré Sporting Lisbonne-LASK en Ligue Europa et il avait aussi officié lors de Celtic-FK Sarajevo au premier tour de qualification de la Ligue des champions. Ses évaluations étaient bonnes et il est passé en catégorie 2, soit le 3e échelon au niveau de l'arbitrage».

À l'avenir tous les espoirs devraient également se tourner vers Jasmin Sabotic, 25 ans. «C'est la première fois qu'il obtient son badge FIFA», nous a confirmé Kenan Skenderovic. «Il a du talent et il possède une belle marge de progression». Autre grande première, le Luxembourg bénéficiera pour la première fois d'un arbitre FIFA Futsal. «Michael Lima De Sousa a été accepté et c'est une belle surprise pour la FLF. C'est une belle récompense pour la discipline, mais on ne sait pas encore quel tournoi il pourra désormais arbitrer».

(fl/L'essentiel)