Gerard Lopez va poursuivre avec Mouscron

Alors que de plus en plus de questions se posaient au sujet de l'implication de Gerard Lopez du côté de Mouscron (D1 belge), après avoir dû vendre le club de Lille la semaine dernière, un communiqué est venu rassurer tout le monde, ce mardi en fin de journée. Du moins jusqu'en juin 2021, moment où la collaboration entre Lille et Mouscron arrivera (déjà) à son terme.

«Gerard Lopez a confirmé qu’il poursuivait son implication dans le projet mouscronnois», a indiqué Patrick Declerck, le président du Royal Excel Mouscron, actuellement 17e (avant-dernier) en D1 belge avec 17 points. Son intérêt pour le championnat belge et ses possibilités de faire éclore de jeunes joueurs restent inchangés. Comme il l’avait annoncé lors de la conférence de presse de juillet dernier, l’Excel Mouscron est son club et il y reste impliqué à 100% et ce, malgré son retrait du LOSC».

Selon le communiqué mouscronnois, la direction du club et Gerard Lopez, depuis Londres selon les médias belges, se sont retrouvés lors d’une visio-conférence, le mardi 22 décembre en fin d'après-midi.

ℹ️ ????????????????????????????????????????́ ???????????????????????????????? : Gérard Lopez confirme son implication dans le projet mouscronnois ✔️ Plus d'informations sur notre site web ⤵️ Publiée par Royal Excel Mouscron sur Mardi 22 décembre 2020

(fl/L'essentiel)