Dortmund éliminé au terme d'un match fou

Leader de Bundesliga avec sept points d'avance sur M'Gladbach et le Bayern, Dortmund a chuté ce mardi soir à domicile face au Werder Brême (1-1, 3-3 ap, 2-4 tab) en 8es de la Coupe d'Allemagne, après un match fou. Le Borussia mené (0-1, 5e) sur un but de Rashica a égalisé par Reus (1-1, 45e).

Dortmund pensait avoir fait le plus dur en prenant deux fois l'avantage en prolongation par Pulisic (2-1, 105e) et Hakimi (3-2, 113e). Mais Pizarro (2-2, 108e) et Harnik (3-3, 119e) ont permis au Werder d'aller aux tirs au but où il s'est imposé (2-4). Clubs de D2, Hambourg et Heidenheim ont par ailleurs sorti Nuremberg (1-0) et Leverkusen (2-1) qui évoluent en Bundesliga.

(L'essentiel)