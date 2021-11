Ibra s'amuse et se trouve de plus en plus beau

Déçu par son rendez-vous manqué avec la Suède pour l’Euro de football, Zlatan Ibrahimovic a dit lundi son plaisir de retrouver la sélection pour les qualifications du Mondial 2022, tout en affichant une confiance prudente sur son retour de blessure. «Ça fait du bien. Enfin!» a lâché la star suédoise en conférence de presse, avant les matches contre la Géorgie jeudi et, dimanche, contre le grand rival du groupe B, l’Espagne.

À 40 ans passés, une longévité exceptionnelle au très haut niveau, l’attaquant du Milan AC s’est dit disponible pour jouer les deux déplacements, mais avec un «équilibre» dans son temps de jeu.

Un vrai sens de l’ego

«Chaque jour j’apprends à mieux connaître mon corps. Il devient plus vieux, la tête devient plus jeune et moi je deviens plus beau. Il y a des choses nouvelles chaque jour», a plaisanté Zlatan avec son sens habituel de l’ego. Après près de cinq ans loin de l’équipe nationale, «Ibra» avait annoncé son come-back en mars, un retour matérialisé par deux matches éliminatoires pour le Mondial 2022 au Qatar.

Mais, en raison d’une blessure au genou, le meilleur buteur de l’histoire des Blågul avait dû suivre l’Euro devant sa télévision. «C’était dur. Ça faisait partie des choses dont je me réjouissais, et jouer me manquait. Mais je devais être honnête avec moi-même. Je n’étais pas à 100%», a confié l’attaquant milanais.

Après six rencontres, la Suède est première du groupe B avec 15 points, devant l’Espagne (13 points) et la Grèce (9 points).

(L'essentiel/afp)