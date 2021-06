Le Fola Esch affrontera un club de Gibraltar

Le Fola Esch sera opposé au Lincoln Red Imps (Gibraltar) au premier tour de qualification de la Ligue des champions 2021/2022. Le tirage au sort avait lieu ce mardi midi. Le match aller aura lieu le 6 ou le 7 juillet et le match retour le 13 ou le 14 juillet.

Ce tour concerne les champions des associations classées entre la 20e et la 51e place au classement UEFA (hors Liechtenstein), auxquels s'ajoute le vainqueur du tour préliminaire, pour un total de trente-deux équipes. Les vainqueurs de ce tour se qualifient pour le deuxième tour de qualification tandis que les perdants sont reversés au deuxième tour de qualification de la Ligue Europa Conférence.

Cette troisième compétition de clubs regroupe les clubs éliminés des tours de qualification de la Ligue des champions et de la Ligue Europa, ou des clubs de petites associations, qui n'ont pas l'occasion de jouer des phases de groupes de Coupes d'Europe. La première édition a lieu en 2021/2022.

Le club gibraltarien n'est pas inconnu au Grand-Duché. L'an dernier, le Lincoln Red Imps avait en effet éliminé un autre club luxembourgeois, Pétange, au premier tour de qualification de la Ligue Europa (2-0).

