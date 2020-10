Habib Diallo passe de Metz à Strasbourg

Le mercato estival s'est tenu dans un contexte particulier en raison de la crise sanitaire. Moins de clubs dépensiers et des effectifs qui n'ont presque pas évolué dans certaines équipes. Comme à chaque épisode de mercato, certains dossiers aboutissent dans les dernières minutes.

Parmi ceux-là, le cas du défenseur luxembourgeois du FC Metz Laurent Jans en partance pour le Standard de Liège, du buteur messin Habib Diallo ou encore de l'ailier français de Barcelone Ousmane Dembélé, qui plait beaucoup à Manchester United.

Habib Diallo s'engage avec Strasbourg

✍️ #MercatoRCSA I L'attaquant international sénégalais, Habib #Diallo, s'est engagé pour 5 ans en faveur du Racing !

Bienvenue Habib ! ⤵️ — RC Strasbourg Alsace (@RCSA) October 5, 2020

La fronde des supporters messins qui ont été jusqu'à créer un hashtag #FreeHabib n'y aura rien fait. Le capitaine auteur d'une formidable saison en Ligue 1 l'année passée (26 matches - 12 buts) a été transféré chez le voisin strasbourgeois. Le buteur sénégalais s'est engagé jusqu'en 2025.

Un temps annoncé à Tottenham, Leeds ou plus récemment Sheffield pour des montants exorbitants, l'attaquant de 25 ans part finalement en Alsace pour 10 millions d'euros plus des bonus éventuels. Une somme bien éloignée des attentes initiales. Le président Bernard Serin avait en effet évoqué en mai la nécessité pour le joueur formé au club de «découvrir un projet plus ambitieux» et pour le FC Metz de «réaliser une belle vente».

Après 7⃣ belles années en Moselle, Habib #Diallo n'est plus Messin et s'en va vers d'autres cieux.



L'ensemble du club souhaite remercier Habib pour tout ce qu'il a apporté sous le maillot grenat — FC Metz ☨ (@FCMetz) October 5, 2020

L'ancien Messin Bouna Sarr signe au Bayern

Le Bayern Munich a officialisé lundi le recrutement du défenseur de l'Olympique Marseille Bouna Sarr, déjà annoncé par la presse ces dernières heures.

Sarr, qui arrive pour 10 millions d'euros selon la presse, a signé un contrat jusqu'en 2024, précise le club sur son site internet.

Il sera le septième Français de l'effectif, aux côté des internationaux Benjamin Pavard, Corentin Tolisso, Kingsley Coman, Lucas Hernandez, et des jeunes Michael Cuisance et Tanguy Nianzou.

Dans l'effectif, il devrait être la doublure de Pavard sur le flanc droit de la défense, le poste du Français étant jusqu'ici l'un des rares qui n'était pas doublé, depuis le passage de Joshua Kimmich au milieu du terrain.

Choupo Moting aussi

Le Bayern Munich a officialisé lundi le recrutement pour une saison d'Eric Maxim Choupo-Moting (Paris SG), annoncé depuis ce week-end par la presse.

L'attaquant de 31 ans, 49 fois international camerounais mais possédant aussi la nationalité allemande (il avait joué dans les sélections allemandes de jeunes), a signé un contrat jusqu'au 20 juin 2021, indique le club sur son site internet.

L'ex-Parisien, qui doit servir de doublure au buteur Robert Lewandowski, a déjà joué en Allemagne à Hambourg, Nuremberg, Mayence et Schalke 04.

Danilo, de Porto au PSG

Danilo : « Ce qui m’a convaincu, c’est le club lui-même, sa grandeur » https://t.co/vC4WjNeEOS #PSG — CulturePSG (@CulturePSG) October 5, 2020

Le milieu de terrain défensif du FC Porto et de la sélection portugaise Danilo Pereira s'est engagé lundi en prêt, avec option d'achat, avec le Paris SG, a annoncé le club parisien qui densifie son milieu au dernier jour du mercato.

Le joueur âgé de 29 ans était attendu dans la capitale dans la journée selon la presse. Il arrive dans le cadre d'un prêt payant d'une saison, avec une option d'achat dont le montant est estimé à 16 millions d'euros selon Sky et RMC.

