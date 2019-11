Le Real au forceps, Manchester City en échec

Samedi 18 mai

Leipzig s'est fait peur sur la pelouse de la lanterne rouge Paderborn, mais le RB s'impose 2-3 et prend provisoirement la tête de la Bundesliga, en attendant le match de Mönchengladbach, dimanche face à Fribourg. Leipzig avait l'air d'avoir les choses bien en main et menait 0-3 à la mi-temps grâce à Schick (3e), Sabitzer (4e) et Werner (26e). Mais après ce départ canon, les joueurs de Leipzig ont joué à se faire peur et Paderborn est revenu à une longueur seulement, avec des buts de Mamba (63e) et Gjasula (73e). À noter la titularisation du Luxembourgeois Laurent Jans au sein de la défense de Paderborn.

De son côté, le Borussia Dortmund s'est imposé 1-2 sur la pelouse du Hertha Berlin, but de Sancho (15e) et Hazard (17e). Darida a sauvé l'honneur (34e). Les deux autres rencontres du samedi après-midi, Hoffenheim-Dusseldorf et Cologne-Augsbourg, se sont soldées par des matchs nuls 1-1.

L'Atalanta Bergame s'est imposé 0-3 sur la pelouse de la lanterne rouge Brescia, grâce à un doublé de Pasalic (26e, 61e) et un but d'Ilicic (90e+2), prenant ainsi la cinquième place du classement.

Manchester City a encore laissé filé des points, en concédant le nul 2-2 sur la pelouse de Newcastle, après avoir mené au score deux fois. C'est d'abord Sterling qui a ouvert la marque à la 22e. Willems a répliqué dès la 25e. En fin de match, Kevin De Bruyne pensait bien avoir donné la victoire aux siens (82e), mais Shelvey arrachait le nul à la 88e. Provisoirement deuxième, City pourrait voir Liverpool prendre 11 points d'avance en cas de succès sur Brighton ce samedi à 16h. Leicester pourrait aussi repasser devant les Citizens s'ils battent Everont dimanche.

Le Real Madrid est provisoirement leader du championnat d'Espagne, grâce à sa victoire au forceps à Alavés, 1-2. Ramos a ouvert le score pour les hommes de Zinedine Zidane. Alavès a égalisé grâce à un pénalty de Perez (65e) mais Carvajal a donné la victoire au Real (59e), qui passe ainsi devant en attendant le choc de dimanche soir entre l'Atlético et le Barça.

Vendredi 29 novembre

L'OM a évité de justesse le couac, en battant Brest sur le fil, au Vélodrome. Les Marseillais avaient ouvert le score par Sarr à la 57e, mais Brest pensait bien repartir avec le point du nul après avoir égalisé à la 88e par Cardona. Un espoir de courte durée puisque Radonjic donnait la victoire aux Phocéens à la 89e.

Radonjic est en train de gagner sa place de titulaire je crois bien.



Quel but ???? @OM_Officiel #radonjic pic.twitter.com/0TIKHerWe4 — Sarutobi Néma (@SarutobiKM) November 29, 2019

Schalke 04 s'est hissé à la deuxième place de la Bundesliga en domina l'Union Berlin 2-1 grâce à Raman (23e) et Serdar (86e). Ingvartsen avait égalisé sur pénalty (36e).

