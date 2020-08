Arjen Robben a rechaussé les crampons

Arjen Robben est de nouveau un joueur de foot. Un an après avoir annoncé la fin de sa carrière, le Néerlandais a rejoué. Avec le FC Groningue, club dans lequel il a été formé. L’ancien joueur du Bayern Munich est revenu à ses premières amours fin juin. Il a pris part à un match amical face à Almere (D2 néerlandaise), ce samedi. Titularisé, le gaucher de 36 ans a disputé la première demi-heure avant de céder sa place.

31' Arjen Robben wordt zoals vooraf afgesproken na ruim een half uur spelen naar de kant gehaald.



Ramon Pascal Lundqvist is zijn vervanger.



(1-0)#almgro pic.twitter.com/wMU5xJ1KzO — FC Groningen (@fcgroningen) August 22, 2020

Sa dernière apparition sur un terrain remontait au 25 mai 2019. Sous le maillot du Bayern, il avait participé à la victoire face à Leipzig en finale de la Coupe d’Allemagne (3-0).

«Je veux aider Groningue, pas seulement par la vente d’abonnements mais aussi sur le terrain»

«C’était bien de jouer à nouveau un match, a-t-il expliqué à Fox Sports. Je veux aider Groningue, pas seulement par la vente d’abonnements mais aussi sur le terrain». Robben refuse toutefois de céder à l’emballement car il sait qu’il lui faudra du temps pour revenir à un bon niveau.

«Je viens de loin et j’ai encore un long chemin à faire. Mais je fais de bons pas en avant et cette demi-heure a été agréable. C’était un peu spécial, mais je voulais avant tout me concentrer sur mon travail. Le plus important est que je reste en forme. Nous allons voir. Il y a aussi la combinaison d’un an sans jouer et de l’âge. Je dois à présent rattraper mon retard. J’aimerais bien jouer les 34 matches de championnat, mais cela n’arrivera certainement pas».

Arjen Robben a encore un peu de temps devant lui pour trouver le rythme puisque l’Eredivise reprendra mi-septembre. À l’occasion de la première journée, Groningue recevra le PSV Eindhoven, le 13 septembre.

(L'essentiel)