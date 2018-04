Le presse supplie Iniesta de «ne pas partir»

«Iniesta, ne pars pas», supplie la presse espagnole dimanche, au lendemain du récital du capitaine du FC Barcelone lors de la Coupe du Roi remportée contre Séville (5-0), probablement sa dernière finale en blaugrana avant un départ attendu vers la Chine. C'est le quotidien sportif madrilène As, pourtant pro-Real Madrid, qui a prié Iniesta en «Une» de rester en Espagne: «Andrés Iniesta a été l'âme du Barça dans la conquête de cette Coupe et il est sorti sous l'ovation du public.» Une manière de résumer l'état d'esprit général autour du petit meneur de jeu barcelonais, icône du football espagnol depuis son but mémorable en finale du Mondial 2010 (1-0 a.p. contre les Pays-Bas).

«Iniesta a reçu la Coupe des mains du roi (Felipe VI), il l'a soulevée et nous nous sommes tous demandés pourquoi il s'en allait. Il semble en grande forme, il a été le joueur le plus déterminant dans la victoire de son équipe», relève dans un éditorial le directeur d'As Alfredo Relano. «Le dernier empereur», titre pour sa part le journal madrilène Marca. «Iniesta a conduit un récital historique du Barça avant son aventure chinoise», peut-on lire. A Barcelone, Mundo Deportivo voit en Iniesta un «champion éternel».

Départ pour la Chine?

De son côté, Sport barre sa première page d'un «Vive le roi!» davantage destiné à Iniesta et au Barça, vainqueur de sa 30e Coupe du Roi, qu'à Felipe VI, sur fond de crise politique persistante en Catalogne. «L'équipe blaugrana (...) a offert à son capitaine un nouveau titre lors de sa dernière finale comme barcelonais», souligne Sport, pour qui l'avenir d'Iniesta ne fait aucun doute.

Le meneur de jeu, qui fêtera en mai ses 34 ans, a terminé en larmes cette finale remportée au stade Metropolitano de Madrid (voir ci-dessous). Très ému après ce match, il n'a pas voulu confirmer son prochain départ vers un club chinois, mais il a souligné qu'il annoncerait son choix «cette semaine».

Iniesta in tears as he left the field and the entire stadium gets up on their feet to give him a rousing ovationA true legend of the game is saying goodbye.Thanks for everything Don Andres. pic.twitter.com/HCgVYE0MwP– The Touch FCB (@TheTouch_FCB) 21 avril 2018

Difference. MARCA and AS can applaud Iniesta. But catalan newspapers will always be looking for a conspiracy, hot / cold balls and help for Real Madrid from referee. The class can't be bought. pic.twitter.com/TGXIOduhdD– Rafa? (@InverseRM) 22 avril 2018

? Sport | 22 Avril 2018?? VIVE LE ROI !?? Le Barça a encore été couronné en Copa en balayant Sevilla et en remportant son 30e titre (en Copa). ?? Le match s'est converti en un hommage mérité à Iniesta, qui a eu ses adieux rêvés. pic.twitter.com/HfehgTX6eN– PenyaBlaugrana Paris (@PenyaParis) 22 avril 2018

