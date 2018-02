City a battu un record de dépenses pour son effectif

Manchester City a déboursé 878 millions d'euros au total pour réunir son effectif actuel, soit davantage que le PSG qui a versé 805 millions d'euros sur le marché, selon l'observatoire du football CIES, lundi. «Malgré le prêt de Mangala à Everton, le recrutement onéreux d'Aymeric Laporte (NDLR: 65 millions d'euros +5 d'indemnités de formation) a fait monter le coût de recrutement de l'effectif à 878 millions», expose l'observatoire du football, dans un communiqué publié lundi, tandis que Paris «reste deuxième malgré le départ de Lucas à Tottenham et l'absence de recrutements payants lors du dernier mercato».

«Deux autres équipes ont dépensé plus de 700 millions pour composer leur effectif actuel: Manchester United (747 millions d'euros) et Barcelone (725 millions d'euros)», note encore ce groupe de recherche du Centre international d'étude du sport (CIES), une fondation basée à Neuchâtel en Suisse et créée par la FIFA.

Le Real en 6e position

Dans le top 10 recensé par l'observatoire du football figurent six clubs anglais. Outre Manchester City et Manchester United, figurent Chelsea, 5e avec 592 millions d'euros dépensés, Liverpool 7e avec 461 millions d'euros dépensés, Arsenal et Everton, 9e et 10e, avec 403 et 365 millions d'euros.

Le Real Madrid, futur adversaire du PSG en huitièmes de finale de Ligue des champions, a déboursé 497 millions d'euros pour son effectif actuel, ce qui le positionne en 6e position, selon les données rassemblées par le CIES. Enfin la Juventus Turin, finaliste malheureuse de la dernière Ligue des champions, se classe 8e, avec 448 millions d'euros dépensés.

(L'essentiel/afp)