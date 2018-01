Lille perd à Troyes et s'enfonce

Trois jours après s'être écroulé en fin de match face à Rennes, en encaissant deux buts dans les dix dernières minutes, le Losc n'a pas eu la réaction espérée et recule à la 18e place (22 points), synonyme de barrage, après cette 12e défaite de la saison. Le plus inquiétant pour les Dogues, c'est qu'ils ont encore rendu une bien pâle copie sur la pelouse de Troyens très volontaires qui l'ont emporté logiquement grâce à un but d'Adama Niane inscrit juste avant la mi-temps. Lille, qui avait connu un léger renouveau depuis l'arrivée de Galtier avec deux succès pour démarrer l'année, au Mans en Coupe de France et à Caen en championnat, semble retomber dans les travers de l'ère Marcelo Bielsa: défense inconstante, manque de justesse technique et animation offensive défaillante, voire inexistante.

Résultats de la 22e journée



Vendredi

Caen - Marseille 0 - 2



Samedi

Nantes - Bordeaux 0 - 1

Montpellier - Toulouse 2 - 1

Rennes - Angers 1 - 0

Strasbourg - Dijon 3 - 2

Troyes - Lille 1 - 0

Amiens - Guingamp 3 - 1



Dimanche

Nice - Saint-Etienne

Monaco - Metz

Lyon - Paris SG

Malgré une possession de balle nettement supérieure aux Aubois (61% contre 39%), les Nordistes ont très peu tenté et n'ont cadré un seul de leurs huit tirs, par Farès Bahlouli (89). Quant à l'état d'esprit affiché, il n'a pas été exemplaire, loin de là, puisque les joueurs ont beaucoup râlé sur l'arbitre ainsi que sur leurs propres coéquipiers... Troyes, qui restait sur deux défaites frustrantes contre Bordeaux (1-0) et à Angers (3-1), a réalisé une belle prestation, pleine d'envie et de détermination. Les joueurs de Jean-Louis Garcia, qui avaient perdu six de leurs sept derniers matches de championnat, quittent la place de barragiste et remontent au 15e rang (24 points).

Après avoir dominé la première période face à des Lillois sans imagination, l'Estac a été récompensée de ses efforts juste avant la pause: alors que Pépé restait au sol à l'autre bout du terrain, les Troyens continuaient à jouer et un centre de Mathieu Deplagne était repris superbement par Niane, qui trouvait la lucarne (1-0, 45). Après la mi-temps, les Troyens continuaient sur leur lancée face à des Lillois agacés d'être incapable d'inquiéter le gardien troyen Erwin Zelazny. Troyes se montrait le plus dangereux, sans réussir à doubler la mise, tandis que Lille restait presque sans réaction et concédait une nouvelle défaite logique. Christophe Galtier, tantôt exaspéré tantôt incrédule sur le bord d terrain, a encore pu mesurer la difficulté de la tâche qui l'attend pour redresser la situation du Losc...



(L'essentiel/AFP)