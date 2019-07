De Ligt débute avec un but contre son camp

Le défenseur Matthijs de Ligt a fêté sa première titularisation sous le maillot de la Juventus Turin par... un but contre son camp, mercredi, lors de la victoire aux tirs au but des champions d'Italie face à l'Inter Milan (1-1, 4-3 tab), dans le cadre de l'International Champions cup, un tournoi amical disputé aux États-Unis et en Chine.

Arrivé il y a une semaine chez les Bianconeri, pour un transfert de 85,5 millions d'euros, le Néerlandais était entré en jeu dimanche lors de la défaite face à Tottenham (3-2).

Matthijs De LigtJuventus 1 (4) - Inter 1 (3)International Cuppic.twitter.com/yaEftGiyTr– Goles En Contra (@golesencontra) 24 juillet 2019

Mais en Chine face aux Milanais, De Ligt a cafouillé un corner et envoyé le ballon dans ses propres filets au bout de 10 minutes de jeu. L'erreur de l'ancien capitaine de l'Ajax a été compensée par l'égalisation de Cristiano Ronaldo (68e) puis par un Gianluigi Buffon héroïque.

À 41 ans, le légendaire gardien italien, de retour après une pige d'un an au Paris Saint-Germain, a ainsi détourné trois tirs au but pour offrir à la Vieille Dame la victoire dans ce match amical de prestige. On notera aussi qu'un autre ancien du PSG tout juste arrivé à Turin, Adrien Rabiot, a complètement manqué son tir au but, qui s'est envolé loin au-dessus e la cage.

(L'essentiel)