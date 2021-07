Italiens et Belges ont vibré «à fond» à Merl

Comme depuis le début de la compétition, le Bar national à Merl était plein comme un œuf, vendredi, pour le quart de finale entre la Belgique et l’Italie. À vue d'œil, les maillots de l’Italie semblaient plus nombreux, une tendance qui s’est confirmée au fil des vagues italiennes récompensées par le but de Nicolo Barella (1-0).

«On a commencé à venir ici pour le deuxième match de poule, depuis on revient à chaque fois», s’enthousiasme Flavio, un italien originaire de Milan qui vit au Luxembourg depuis deux ans. Maillot de Gattuso sur les épaules, le doctorant de 26 ans a exulté sur le but superbe d’Insigne (44e, 2-0), un peu moins sur le penalty transformé par Romelu Lukaku quelques minutes plus tard (2-1). «C’est une faute bête, c’est dommage...»

«Je vois bien le vainqueur de ce match remporter l’Euro»

À quelques tables de là, ce penalty a maintenu l’espoir chez Stan, un Belge de 25 ans qui vit au Luxembourg depuis ses 6 ans. «Je vois bien le vainqueur de ce match remporter l’Euro», analyse le Belge qui envisageait encore à ce moment de la soirée d’aller voir la finale à Bruxelles. Assis juste devant lui, son pote anglais se retourne pour prêcher pour sa paroisse: «Le football rentre à la maison cette année».

Les minutes s’égrainent. Le sauvetage de Leonardo Spinazzola (61e) est fêté comme un but. La tension est à son comble en fin de match… Au premier rang, Daniela, une fan de la Squadra, est presque émue aux larmes. «Je vis toujours les matchs à fond», explique cette Italienne originaire de Rome. À l’autre bout de sa table, son ami belge Lionel veut sauver la face: «c’est une victoire morale de la Belgique». Avant de jouer les beaux perdants: «C’est un moment de partage, on était tous ensemble, l’Italie a gagné et je suis hyper content pour eux».

(L'essentiel/Nicolas Grellier)