Strassen accroche Dudelange sur son terrain

Chacun a eu sa mi-temps dans l'inattendu choc entre le leader et son dauphin, Dudelange et Strassen. Et les deux équipes se sont séparées sur un 1-1 presque frustrant pour l'UNA, dominatrice après la pause mais qui n'a pas réussi à aller chercher une victoire qui l'aurait propulsée en tête de la BGL Ligue.

Dans un début de match où ils ont étouffé leurs visiteurs, les vice-champions en titre ont ouvert le score sur une inspiration d'Adel Bettaieb. Le Français a marqué son 8e but de la saison en championnat en reprenant d'une talonnade une passe en retrait de Dejvid Sinani, surprenant le gardien de Strassen, Koray Özcan (24e, 1-0). La récompense d'une entame de match maîtrisée, où leurs dauphins avaient du mal à trouver de l'air.

Mais Strassen est revenu avec de meilleures intentions et c'est une erreur de Jules Diouf, passé au travers sur une interception, qui lui a permis de revenir au score. Profitant de l'erreur du défenseur du F91, Cédric Cossou égalisait d'une frappe croisée (54e, 1-1). Face à un F91 en panne d'inspiration et brouillon au retour des vestiaires, les hommes de Christian Lutz n'ont pas réussi à retrouver la faille. Après 12 journées, ils restent sur le podium, derrière les poids lourds de Dudelange et du RFCU Luxembourg.

(Tom Vergez/L'essentiel)