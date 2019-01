La police croit encore au canot de sauvetage

John Fitzgerald, l'officier en chef de recherches aériennes des îles anglo-normandes, a confirmé que la police de Guernesey avait retrouvé plusieurs débris sans confirmer qu'il s'agissait de ceux de l'avion transportant Emiliano Sala, selon Sky Sports.

«L'avion de recherche a trouvé divers débris et guidé l'embarcation de sauvetage et un bateau de pêche à proximité de la région pour les examens», a-t-il confié à la chaîne britannique. Les notes du directeur de recherches indiquent qu'on a trouvé un coussin, un objet orange vif à côté d'une boîte de couleur terne, et de nombreux objets blancs flottant le long d'un morceau de métal blanc légèrement courbé. Je viens juste de regarder les notes que je viens de recevoir».

John Fitzgerald a ajouté qu'il pensait que l'avion transportant Emiliano Sala «se serait brisé après s'être écrasé en mer». Il ne se serait donc «pas disloqué dans les airs», selon lui.

Quatre possibilités pour la police

Les recherches de la police de Guernesey sont basées sur quatre possibilités, qu'elle a précisées ce matin via Twitter: «1. Ils ont atterri ailleurs, mais ils n'ont pas pris contact; 2. Ils ont amerri et ont été recueillis par un bateau qui passait, mais n'ont pas pris contact; 3. Ils ont amerri et ont pris place dans le canot de sauvetage dont nous savons qu'il était à bord; 4. L'appareil s'est brisé au contact de l'eau, et ils sont dans la mer».

La police ajoute: «Notre zone de recherche est prioritairement basée sur l'option du canot de sauvetage».

Qui pilotait l'avion?

Demeure une question: qui pilotait l'avion? Depuis l'annonce de la disparition de l'avion, les autorités, dont la direction générale de l'aviation civile, précisent que trois personnes avaient pris place à bord.

Des révélations de Ouest-France entretiennent cependant le doute: le quotidien précise que Dave Henderson, pilote chevronné annoncé aux commandes du Piper PA-46 Malibu, n'est pas monté à bord de l'avion alors qu'il avait passé les contrôles en compagnie d'Emiliano Sala et d'un autre pilote (moins expérimenté) à l'aéroport de Nantes.

Cela signifie-t-il qu'ils n'étaient finalement que deux dans l'appareil? C'est l'une des zones d'ombre de l'enquête qui commence.

Démenti de Cardiff

Alors que certaines rumeurs assuraient que l'avion dans lequel se trouvait Emiliano Sala, lundi soir, appartenait au propriétaire de Cardiff City, Tan Sri Vincent Tan, le club gallois a tenu à démentir cette information via un communiqué dans lequel s'exprime le président Mehmet Dalman.

Le club nie par ailleurs avoir organisé le déplacement de l'attaquant argentin qui avait tenu à retourner à Nantes. «Nous avons parlé avec le joueur et nous lui avons demandé s'il voulait que nous prenions des dispositions pour son vol qui, très franchement, aurait été un vol commercial, explique Dalman, cité ce mercredi matin par Wales Online. Il a refusé et pris ses propres dispositions. Je ne peux pas vous dire qui a organisé le vol, car je ne le sais pas à ce stade, mais ce n'est certainement pas Cardiff City».

Au chapitre émotions, Berenice Schkair, ancienne petite amie d'Emiliano Sala, a publié un émouvant message sur les réseaux sociaux, assorti d'un selfie où elle pose avec le footballeur. Elle y demande notamment aux autorités de ne pas arrêter les recherches.

