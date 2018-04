Porto gagne au Benfica et reprend la tête

Le FC Porto semblait craquer ces dernières semaines dans la course au titre. Mais les Dragons se sont totalement relancés hier soir sur la pelouse de leur rival lisboète. C'est grâce à un but splendide en toute fin de match (90e) de Hector Herrera que le FC Porto est parvenu à arracher son précieux succès.

Auparavant, les Aigles étaient pourtant bien entrés dans la partie. Chauffés par leur public, les Lisboètes se sont montrés entreprenants et dangereux devant le but visiteur. Mais Rafa, Cervi ou encore Pizzi n'ont pas réussi à déjouer la vigilance du brillant gardien Casillas. Le FC Porto s'est réveillé en fin de première période avec deux opportunités pour Pereira et Maraga.

Au retour des vestiaires, la partie devenait alors beaucoup plus équilibrée. Et ce sont cette fois-ci les visiteurs qui étaient dans l'obligation de tenter quelque chose face au leader, qui se créaient le plus d'occasions. Il fallait néanmoins attendre la dernière minute et un coup de génie d'Hector Herrera pour voir la situation se décanter. La frappe des 20 m du Mexicain se logeait dans la lucarne et permettait au FC Porto de reprendre la tête deux points devant Benfica.

(L'essentiel)