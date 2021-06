L'ULM voulait seulement «survoler» le stade

Un militant de Greenpeace a voulu faire un coup de com en descendant sur la pelouse en parachute, il s’est pris dans le câble de la Spider Cam et a failli se crasher dans les tribunes. Bah yes bien joué mec. #FRAALL



pic.twitter.com/oEirgrTmIk — Florent Derue (@florentderue) June 15, 2021

Le pilote de l'engin de type ULM «aurait dû survoler le stade et laisser tomber un ballon en latex» avec le message «Kick out Oil» («dehors le pétrole», en anglais), selon un porte-parole de Greenpeace. «Des difficultés techniques l'ont forcé à atterrir dans le stade», selon un communiqué publié sur le site de l'association. Deux personnes ont été blessées, selon la police de Munich, qui a dit mardi soir envisager «plusieurs qualifications» pénales pour poursuivre le conducteur de l'ULM.

L'UEFA a condamné un «acte inconsidéré» et la Fédération allemande (DFB) a jugé l'action «inacceptable». «Nous sommes désolés que l'action de protestation ne se soit pas déroulée comme prévu» et «regrettons que des personnes aient été mises en danger et blessées», a ajouté le porte-parole.

OMG!!! Zum Glück ist nichts passiert… Schockstarre… pic.twitter.com/FYcZQFilT9 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 15, 2021

Le message de Greenpeace était adressé au constructeur automobile Volkswagen, un des sponsors principaux de l'Euro organisé cette année dans un format inédit avec onze villes hôtes réparties dans onze pays. «Notre demande: arrêtez de vendre des voitures diesel et essence mauvaises pour le climat», avait tweeté peu après l'incident l'organisation sur son compte allemand.

+++ BREAKING +++ Hey @Volkswagen, time to kick out oil! #Greenpeace activists protest against the games' sponsor at the #FRAGER-match and demand: stop selling climate-damaging diesel and petrol cars! #EURO2020 pic.twitter.com/YpDxGVxzIM — Greenpeace e.V. (@greenpeace_de) June 15, 2021

