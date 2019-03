Ronaldo vers un forfait pour l'aller contre l'Ajax

«Il va mieux. Il a déjà commencé à bouger mais il ne reprendra que quand il ira bien. Le risque qu'il manque le match aller contre l'Ajax existe. Il le sait lui aussi et il sait qu'il ne jouera pas s'il n'est pas bien», a déclaré Allegri, en conférence de presse.

Ronaldo s'est blessé lundi à la cuisse droite lors du match Portugal-Serbie. Après la partie, le quintuple Ballon d'or s'était voulu rassurant et avait assuré qu'il retrouverait le terrain «dans une ou deux semaines». Les examens passés ensuite par l'attaquant portugais avaient montré «une blessure mineure», selon la Juventus.

«Il faut de la prudence, parce que nous sommes dans une phase délicate. Il vaut mieux rater un match et revenir quand il sera à 100% et qu'il n'y aura plus de risques de rechute. Il vaut mieux manquer un match que deux mois», a insisté Allegri.

«Il vaut mieux assurer deux mois qu'un seul match»

Le président de la Juventus Turin, Andrea Agnelli, qui participait vendredi à un colloque à Milan, a tenu un discours similaire.

«En prenant le risque de revenir pour jouer un match, tu peux compromettre toute ta fin de saison. Il vaut mieux assurer deux mois qu'un seul match», a-t-il dit.

«Notre chance est d'avoir un effectif important. On sait qu'on a 25 joueurs de qualité. Mais bien sûr qu'avoir sur le terrain Cristiano Ronaldo, le meilleur joueur du monde, te donne plus de garanties», a-t-il ajouté.

