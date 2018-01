Un triplé de Carrillo envoie Monaco en 16e de finale

Sur un terrain rendu très lourd par les pluies tombées durant la semaine, l'ASM, sans son gardien Danijel Subasic et son avant-centre Falcao, ménagés, ni le défenseur Kamil Glik, suspendu, s'en est sorti en négociant très bien les débuts de chacune des deux périodes. Diego Carillo a notamment ouvert la marque après seulement 34 secondes de jeu. C'est pourtant après la pause que Monaco, habile en contre, a assuré sa victoire avec un second but de l'Argentin qui reprenait de la tête un centre délivré de l'aile gauche par Rony Lopes (3-2, 50) avant que Fabinho ne transforme un penalty accoré pour une faute du gardien Jonathan Millieras sur Carillo (4-2, 53).

Mais avant de prendre le large, les champions de France ont été particulièrement en difficulté défensivement, avant la mi-temps. Ils ont souvent été gênés dans leurs appuis par la vivacité de leurs adversaires, 14e sur seize dans son groupe de N2 même si Stefan Jovetic a inscrit un deuxième but en reprenant victorieusement un tir puissant de Rony Lopes heurtant la barre transversale (2-1, 38).

Car Moulins-Yzeure a réussi à égaliser à deux reprises, une première fois sur un penalty transformé par El Hadji Seck après une faute de Kevin Ndoram sur Jérémie Hardouin (27). Ce dernier remettait les deux équipes juste avant la mi-temps en poussant le ballon de la tête dans le but après un premier tir de Jordan Millot repoussé par Diego Benaglio (44). Ce but récompensait la bonne première période livrée par les Bourbonnais, dominateurs et qui ont su être dangereux plusieurs fois. En fin de match, c'est toutefois Carrillo (83) qui avait toutefois le dernier mot. Mardi, l'ASM jouera à Nice en quarts de finale de la coupe de la Ligue.

Résultats des matches des 32e de finale

Samedi

Avallon (N3) - Chambly (N1) 0- 2

AS Fabrègues (N3) - Bourg-en-Bresse (L2) 1 - 2 a.p.

Schiltigheim (N2) - Auxerre (L2) 1 - 5

Le Mans (N2) - Lille (L1) 2 - 4

Chartres (N2) - Tours (L2) 1 - 2

CA Pontarlier (N3) - Montpellier (L1) 1 - 1 (a.p. 4 t.a.b. 2)

Saint-Lô (N3) - Aubervilliers (N3) 2 - 1

Houilles (R3) - Concarneau (N1) 0 - 2

Saint-Malo (N2) - Châteauroux (L2) 1 - 2

Gazélec Ajaccio (L2) - Grenoble (N1) 1 - 2

Toulouse (L1) - Nice (L1) 1 - 0

Colomiers (N2) - Le Puy (N2) 1 - 1 (a.p. 4 t.a.b 2)

Yzeure (N2) - Monaco (L1) 2 - 5

Canet-en-Roussillon (N3) - Imphy Decize (R1) 3 - 0

Angoulême (N3) - Les Herbiers (N1) 1 - 2

Guingamp (L1) - Niort (L2) 1 - 0

Hazebrouck (R1) - Caen (L1) 0 - 2

Nancy (L2) - Lyon (L1) 2-3



(L'essentiel/AFP)