Newcastle devient le club le plus riche du monde

La Premier League anglaise de football a approuvé jeudi le rachat du club de Newcastle par un fonds saoudien, a-t-elle annoncé dans un communiqué.

«Le club est vendu au consortium avec effet immédiat», a précisé le texte, soulignant que la Premier League a «reçu des garanties légalement contraignantes que le Royaume d'Arabie saoudite ne contrôlera pas le club de Newcastle United».

Newcastle, qui était détenu par Mike Ashley depuis 14 ans, est ainsi racheté par un consortium comprenant le fonds d'investissement saoudien, PCP Capital Partners et les frères David et Simon Reuben. «Nous sommes extrêmement fiers de devenir les nouveaux propriétaires de Newcastle United, l'un des clubs les plus célèbres du football anglais», a déclaré dans un communiqué le gouverneur du fonds saoudien, Yasir Al-Rumayyan.

Un fonds à 400 milliards d'euros

«Nous remercions les fans de Newcastle pour leur soutien d'une loyauté incroyable depuis des années et sommes très enthousiastes de travailler avec eux», a-t-il ajouté. La directrice générale de PCP Capital Partners, Amanda Staveley, a quant à elle souligné qu'il s'agissait d'un «investissement de long-terme».

Selon les médias britanniques, l'offre s'élevait à 300 millions de livres (333 millions d'euros). D'après des chiffres révélés par la presse anglaise, Newcastle deviendrait le club le plus riche du monde, le fonds qui vient de l'acquérir étant estimé à 400 milliards d'euros, loin devant celui du PSG (260 milliards d'euros) et celui de Manchester City (25 milliards).

Newcastle United now have the richest owners in world football https://t.co/7Oc0m04WWo pic.twitter.com/CrFynQ4n1t — MailOnline Sport (@MailSport) October 7, 2021

Les supporters de Newcastle célèbrent le rachat du club par les Saoudiens.



@JoshHallidaypic.twitter.com/DIlShLv0Nw — Actu Foot (@ActuFoot_) October 7, 2021

(L'essentiel/afp)