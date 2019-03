Zidane: «Neymar ou Mbappé? Je serai ravi»

Vous avez retrouvé cette semaine votre poste d'entraîneur, neuf mois après votre démission. Avez-vous trouvé le club ou les joueurs changés?

Je pense qu'il y a toujours la même envie et la même ambition malgré la difficulté de cette saison. Il y a toujours cette atmosphère ici et je l'ai retrouvée. C'était le moment pour moi après les deux saisons et demi que j'ai passées ici d'avoir un changement. Pour les joueurs aussi, c'était ce qu'il fallait faire à ce moment-là. Aujourd'hui j'ai l'opportunité de revenir neuf mois après, je le fais avec beaucoup d'envie de recommencer quelque chose de nouveau.

Comment abordez-vous votre retour au stade Bernabeu samedi face au Celta?

Je suis excité comme au premier jour. Même si ce n'est pas nouveau, ça sera autre chose. Ce sont des joueurs que de toute façon je n'ai pas perdus de vue. (...) Ce qu'on veut faire, c'est terminer la saison en gagnant le plus de matches possibles. Je ne vais pas parler de gagner la Liga (le Real est 3e à 12 points du Barça, NDLR), je ne suis pas sur cette position-là. Mais notre devoir, et celui des joueurs, c'est d'y croire jusqu'au bout. Nous voulons gagner nos 11 matches et nous verrons ce qui se passe. Dans le football, on ne sait jamais.

Que pensez-vous d'un éventuel recrutement de Neymar ou Kylian Mbappé?

Vous savez que je ne vais pas parler de joueurs qui ne sont pas les miens. La saison est encore en cours. On connaît les deux joueurs dont vous me parlez, leurs qualités, le type de joueurs qu'ils sont. (...) Je serais ravi (d'un tel recrutement, NDLR). Mais je n'ai rien demandé (au président), ce n'est pas le moment. (...) Je ne suis pas là pour faire des croix ou mettre des ronds (sur les joueurs de l'effectif, NDLR).

(L'essentiel/afp)