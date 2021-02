L'Ajax Amsterdam renverse Lille en deux minutes

Lille était tout proche du hold-up! En 16e de finale aller de la Ligue Europa, les Lillois ont encaissé deux buts à la 87e et à la 89e, permettant à l'Ajax de prendre une option sur la qualification, jeudi soir. Les Dogues pensaient pourtant avoir fait le plus dur en menant 1-0 contre le cours du jeu (Weah, 72e). Mais Tadic et Brobbey en ont voulu autrement. Un scénario logique compte tenu de la domination des Néerlandais.

Dans les autres rencontres de la soirée, Benfica a été tenu en échec par Arsenal (1-1). Naples a flanché sur la pelouse de Grenade (2-0), tandis que Manchester United a étrillé la Real Sociedad (0-4). Victoire facile également pour Tottenham (1-4) contre Wolfsberger et pour l'AS Rome face à Braga (0-2).

Le Milan AC a été accroché sur la pelouse de l’Étoile Rouge Belgrade (2-2). Match nul également entre le Dynamo Kiev et le Club Bruges. Remplaçant au coup d'envoi, le Luxembourgeois Gerson Rodrigues est entré en jeu à la 72e. À noter le match spectaculaire entre les Young Boys Berne et le Bayer Leverkusen (4-3). Même score pour les Glasgow rangers qui s'imposent sur le terrain du Royal Antwerp (3-4).

(th/L'essentiel)