L'Inter Milan accrochée par l'Atalanta Bergame

Tenue en échec samedi sur le terrain de l'Atalanta Bergame (0-0) lors de la 32e journée du championnat d'Italie, l'Inter Milan avance toujours au ralenti et n'est pas parvenue à dépasser l'AS Rome et la Lazio Rome, qui s'affrontent dimanche dans un derby de feu. Les deux premières places qualificatives pour la Ligue des Champions semblent promises à la Juventus Turin, leader, et à Naples. Il en reste donc deux à prendre et les trois équipes candidates sont samedi sur la même ligne: l'Inter, la Roma et la Lazio comptent toutes 60 points.

Programme de la 32e journée:



14 avril:

Cagliari-Udinese: 2-1

Chievo Verone-Torino: 0-0

Genoa-Crotone: 1-0

Atalanta-Inter Milan: 0-0



15 avril:

Fiorentina-SPAL (12h30)

AC Milan-Naples (15h)

Sassuolo-Benevento (15)

Bologne-Hellas Verone (15h)

Juventus Turin-Sampdoria Gênes (18h)

Lazio Rome-AS Rome (20h45)



Mais alors que les deux clubs de la capitale vont se défier dimanche, les Milanais n'en ont pas pleinement profité et resteront 5e à l'issue de cette journée. Il faut dire que les hommes de Luciano Spalletti traversent une période difficile et restent sur trois matches sans victoire et sans but marqué, deux nuls 0-0 contre l'AC Milan et l'Atalanta samedi, et une défaite 1-0 face au Torino. Samedi, ils ont d'abord été en grande souffrance, avec notamment une occasion très nette gâchée par l'attaquant de Bergame «Papu» Gomez ou une superbe parade de Handanovic sur la tête du jeune Barrow.

En première période, l'Inter aurait aussi pu marquer par Perisic, mais c'est surtout en fin de match que les Milanais ont poussé, l'Atalanta (8e) terminant fatiguée. Dimanche, le Derby de Rome sera donc très important dans la course à la qualification pour la Ligue des Champions. La Roma y arrive sur la lancée de son incroyable qualification contre Barcelone en Ligue des Champions. La Lazio, elle, doit se remettre d'une élimination à peine moins étonnante face à Salzbourg en Europa League. Quant au duel pour le titre, il se poursuit avec le déplacement de Naples à San Siro pour affronter l'AC Milan, et le match entre la Juventus et la Sampdoria Gênes à Turin.

(L'essentiel/afp)