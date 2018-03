Un joueur expulsé à cause de son nom de famille

En Angleterre, un joueur de football s'est vu sanctionné d'un carton rouge parce que son patronyme, Watt – qui se prononce exactement comme «what», qui signifie quoi en anglais – a semé la confusion dans l'esprit d'un arbitre.

La scène s'est déroulée mardi soir sur le terrain de Hemel Hempstead Town, formation de National League South (6e division anglaise), qui recevait East Thurrock United. Vers la fin de la rencontre, l'attaquant Herschel Oulio Sanchez Watt, 27 ans, passé sans éclat par les rangs d'Arsenal entre 2009 et 2013, a fait perdre du temps à l'adversaire en bottant le ballon en touche. L'arbitre Dean Hulme n'a alors pas hésité à l'avertir pour cette infraction et a demandé au joueur comment il s'appelait pour pouvoir inscrire le nom dans son carnet. «Watt», a répondu le footballeur en s'éloignant.

L'arbitre est revenu sur sa décision

Croyant que le jeune homme jouait les effrontés, l'officiel a levé la tête et posé encore la même question. «Watt», a encore rétorqué le joueur. «Je vais vous poser la question une dernière fois…», a alors menacé le directeur de jeu. Ce à quoi le joueur de Hemel Hempstead a réagi en accentuant: «Mon nom est Watt». C'en était trop pour Monsieur Hulme, qui a alors sorti son carton rouge et expulsé Sanchez Watt pour son impertinence présumée. Jordan Parkes, capitaine de l'équipe ainsi réduite à dix, a alors accouru pour clarifier la situation et signifier son erreur à l'arbitre. Ce dernier a heureusement fini par comprendre et a décidé de revenir sur sa décision pour n'infliger qu'un carton jaune à Watt.

«Le plus drôle s'est produit lorsqu'il a dû aller expliquer sa décision vers les bancs de touche, car tout le monde était forcément confus que je sois resté sur le terrain alors que j'avais écopé d'un carton rouge», s'est marré le joueur après le match, lors d'une interview avec une radio locale. «Depuis la pelouse on a vu tout le monde éclater de rire dans les deux camps. C'était fabuleux». L'aventure s'est par ailleurs terminée de la meilleure des manières pour Watt, puisque son équipe s'est imposée 2-0 au final et qu'il a inscrit le second but à la 42e minute. L'histoire, digne d'une scène de la Famille Addams, a fait réagir un certain nombre d'internautes.

En Angleterre, un joueur de football a reçu un carton rouge à cause de son nom: Watt. Voilà qui nous rappelle une scène dans «Les valeurs de la famille Addams». Plus d'infos: https://t.co/JeoRfgRXg3 pic.twitter.com/Dr7ByUGNXq— 20 minutes Sports (@20min_Sports) March 8, 2018

Former Arsenal youngster Sanchez Watt was sent off in a non-league game last night for dissent.After receiving a yellow card the ref asked him for his name and he said "Watt".The ref asked again and Sanchez replied "Watt" 2 more times.The ref showed him a second yellow. pic.twitter.com/5YnVvIcgMA— BenchWarmers (@BeWarmers) March 7, 2018

Une variante hypothétique avec le joueur Ben Mee («me» veut dire moi en anglais):

The #SanchezWatt booking story is hilarious.Can't wait for the same to happen to this guy..."You're booked! What's your name?""Mee""Yes, you""Mee""YES!""Mee""YES YOU!" pic.twitter.com/DSJKWIrLl3— The Gaffer Tapes (@TheGafferTapes) March 7, 2018

(L'essentiel)