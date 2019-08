Franck Ribéry s'est trouvé un nouveau club

L'ancien milieu de terrain de l'équipe de France et du Bayern de Munich va s'engager, selon L'équipe et divers médias italiens, avec la Fiorentina. Sky Italia indique que Franck Ribéry doit passer sa visite médicale dans le club de Série A ce mercredi. Il signerait dans la foulée un contrat de deux ans à la Viola. Le tout assorti d'un salaire annuel de quelque 10 millions d'euros, hors primes et bonus.

Le transfert est lui gratuit, puisque Ribéry, 36 ans et 91 sélections, était libre depuis la fin de son contrat au Bayern Munich. Le vice-champion du monde 2006 s'était forgé un magnifique palmarès en Bavière, remportant notamment une Ligue des Champions en 2013, 9 titres de champions d'Allemagne et six coupes.

La Fiorentina a elle été deux fois championne d'Italie, en 1956 et 1969, et finaliste de la Ligue des Champions en 1957. La saison dernière, le club toscan avait terminé en 16e position, échappant d'assez peu à la relégation en Série B. L'édition 2019-2020 du championnat d'Italie commence le week-end prochain. Ribéry pourrait y faire ses débuts lors du Fiorentina - Napoli inaugural.

(jw/L'essentiel)